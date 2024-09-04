ABD'de mortgage faizleri düşüşte ABD'de genel taksitli konut edinme sistemi olan mortgage faizlerinin son verileri aktarıldı.

AA

Mortgage faizleri (konut kredisi), 30 ve 15 yıl olarak iki kategoride değerlendiriliyor.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 30 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3 geriledi.

30 YIL VADELİ KREDİ

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,44'ten yüzde 6,43'e indi.

Mortgage başvuruları ise yüzde 1,6 yükseldi.

15 YIL VADELİ KREDİ

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,88'den yüzde 5,98'e çıktı.

KONUT ALMA BAŞVURULARI

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, artan konut satın alma başvurularının, geçen yılın seviyelerine yaklaştığını ifade etti.

Ağustos ayında mortgage başvurularında yeniden finansmanın payının, ortalama yüzde 46'ya yaklaştığını bildiren Kan, bunun Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık ortalama olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)