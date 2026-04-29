Emlakta mükerrer harç sorunu çözüldü

Taşınmaz, kuyum ve motorlu kara taşıtları yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özellikle işletmelerde esnaf ve sanatkarın ad ve soyadının değişmesi, işletme faaliyet adresinin değişmesi ve yetki belgesinde yer alan numara gibi bilgilerin değişmesi durumlarında yaşanan mükerrer yetki belgesi harcı ödemesi giderildi.

Yeni düzenlemeye göre, “yetki belgesinin tadili ve yenilenmesi” başlığında, ticaret ünvanı veya işletme adı değişikliği hariç olmak üzere içerik değişiklikleri artık tadil kabul edilecek.

YAŞANAN MAĞDURİYETLER GİDERİLMİŞ OLACAK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yıllık yetki belgesi harcı uygulaması sonrasında çok sayıda mükerrer harç tahakkuku yapılmıştı. Özellikle işletmelerin adres değişikliği başta olmak üzere, işletme bilgilerinin güncellenmesi ve sözleşmeli işletmelerin durumuna ilişkin ciddi uygulama sorunları yaşıyorduk. 29 Nisan 2026 tarihli ve 33238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği, sektörde uzun süredir dile getirdiğimiz mükerrer harç mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önemli.” dedi.

TİCARET ÜNVANI VEYA İŞLETME ADI DEĞİŞİKLİĞİ HARİÇ

Özelmacıklı, “Yeni düzenleme ile ticaret ünvanı veya işletme adının değişmesi durumunda artık yetki belgesi yenilenecek. Esnaf ve sanatkârın ad ve soyadının değişmesi, işletme faaliyet adresinin değişmesi ve yetki belgesinde yer alan numara gibi bilgilerin değişmesi durumunda ise tadil başvurusu yapılacak ve harç tahsil makbuzu yüklenmeyecek. Bu ayrım çok önemli. Çünkü bugüne kadar her durumda, faaliyetin özü değişmediği hâlde yeni belge düzenleniyormuş gibi harç tahakkuku isteniyordu.

"ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TEKRAR HARÇ ALINMAMALIYDI"

Oysa adres değişikliği ya da belge bilgilerindeki güncellemeler, sektöre yeni bir giriş değil, mevcut faaliyetin devamıdır. Bu nedenle bu tür işlemlerin tadil kapsamında değerlendirilmesi, mükerrer mali yüklerin önlenmesi bakımından yerinde bir düzenleme oldu. Tadil ve yenileme başvuruları, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak ve il müdürlüğünce 10 gün içinde sonuçlandırılacak.” dedi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ SATIŞ SÜREÇLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK

Yönetmelik değişikliği ile taşınmaz satışlarında ödeme sistemine ilişkin yeni bir çerçevenin de oluşturulduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Taşınmaz satış bedelinin mülkiyet devri ile eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak güvenli ödeme sistemi; alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık, sahtecilik, para taşıma, sayma, çalınma ve ödeme uyuşmazlığı gibi riskleri azaltacak önemli bir adımdır. Yönetmelikte, satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale, EFT ya da Bakanlıkça belirlenecek diğer ödeme yöntemleriyle yapılması hâlinde, ödeme sistemi üzerinden aktarılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ayrıca 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılacak taşınmaz satışlarında bu sistemin kullanımının zorunlu olmayacağı, Bakanlığın bu tarihi üç aya kadar uzatabileceği de hüküm altına alındı. Bu nedenle sistemin teknik altyapısının doğru hazırlanması, kullanım bedelinin makul düzeyde belirlenmesi ve uygulamanın tapu süreçlerini yavaşlatmayacak şekilde kurgulanması büyük önem taşıyor.” dedi.

GERÇEK DEĞER, HARÇ İNDİRİMİ VE DEĞER BARIŞINA BAĞLI

Özelmacıklı, güvenli ödeme sisteminin ilke olarak desteklenmesi gerektiğini ancak tek başına kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini belirterek, “Bugün taşınmaz satışlarında temel sorunlardan biri, gerçek satış bedellerinin beyan edilememesidir. Yüksek tapu harcı ve değer artış kazancı vergisi nedeniyle bazı işlemlerde gerçek satış bedeli yerine daha düşük tutarların beyan edildiği bilinen bir piyasa gerçeğidir. Güvenli ödeme sistemi devreye girse bile, bu davranış kalıbının tamamen ortadan kalkması için vergisel uyum düzenlemeleri de yapılmalıdır. Tapu harcı oranlarının makul seviyelere çekilmesi, bir defaya mahsus değer barışı düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve değer artış kazancı vergisi yükünün gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde yeniden ele alınması gerekir. Ancak bu şekilde işlemler gerçek bedeller üzerinden yapılabilir, sağlıklı değer haritaları oluşabilir ve gayrimenkul piyasasında şeffaflık kalıcı hâle gelebilir. Ayrıca yetki belgeli emlak işletmelerinin ve hizmet bedellerinin de güvenli ödeme sistemine entegre edilmesi, hem taraflar arasındaki uyuşmazlıkları azaltacak hem de kayıtlı ekonomiyi güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.