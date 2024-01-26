ABD'de yeni konut satış sayısı beklentileri geçti ABD'de yeni konut satışları, 2023 aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA

Konut satışları ve kredi faizleri tüm dünyanın ortak sorunu olmaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta, bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 664 bine yükseldi.

Yeni konut satışlarının bu dönemde 645 bin olması öngörülüyordu.

Bu dönemde toparlanma gösteren yeni konut satışları, geçen yıl kasımda yüzde 9 azalışla 615 bine düşmüştü.

Yeni konut satışları arttı

Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 arttı.

Yeni konut satışları 2023 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artarak 668 bine yükseldi.

Yeni konutların medyan satış fiyatı azaldı

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalarak 413 bin 200 dolara geriledi.

Mortgage faizlerinin düşmesi bekleniyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage (konut kredisi) faizlerinin de düşeceğini, bunun da konut satışlarında geçen yılın sonunda görülen ivmenin bu yıl da devam edebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)