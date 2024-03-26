Satış beklentiyi karşılamadı! ABD'de yeni konut fiyatları geriledi ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara indi.

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

ABD'de konut satışlarına yönelik şubat ayı raporu açıklandı. Rapora göre ABD'de yeni konut satışları, şubatta beklentileri karşılayamadı.

Yeni konut satışları, ocakta yüzde 1,7 artışla 664 bine çıkmıştı.

Satışlar aylık yüzde 0,3 azaldı

ABD'de yeni konut satışları şubatta, aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 662 bine gerilerken fiyatlar da yüzde 7,6 azaldı.

Satış beklentilerin altında kaldı

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 675 bin olması öngörülüyordu.

Satışlar yıllık yüzde 5,9 arttı

Ülkede yeni konut satışları şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Satış fiyatı: 400 bin 500 dolar

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara indi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)