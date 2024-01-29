Adana'da deprem mağdurları 6 Şubat öncesi yeni evlerine kavuşuyor Adana’da depremzedeler için yapımına devam edilen TOKİ konutlarının sonuna gelinirken 6 Şubat öncesi 1000 konut, depremzede ailelere teslim edilecek.

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İHA

Asrın felaketinden etkilenen kentlerde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kış mevsiminin ağır hissedildiği 11 kentte, ekipler konutları teslim etmek adına büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de Adana.

Konutlar hızla yükseldi

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin hayata geçirdiği konut projeleriyle afetzedeler yeni konutlarına kavuşuyor.

Kentte, Bakanlık koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.

6 blok teslim edilme aşamasında

Mart ayında başlayan Ceyhan ilçesinde 30 blok ve 581 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Proje çerçevesinde 30 blokun hepsinin kaba inşaatı tamamlandı. 6 blok ise hak sahiplerine teslim edilecek hale gelirken, peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

1000 konutta yaşam başlıyor

Proje kapsamında 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi. Şubat ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

“Herkes dairelerine kavuşacak”

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren sektör temsilcisi Mustafa Karslıoğlu, 6 Şubat öncesinde vatandaşların dairelerine oturacağını söyledi.

Karslıoğlu, “Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın online katılımıyla çekiliş noter huzurunda yapılacak. Hak sahipleri dairelerini teslim alacaklar. Bu süreç tabii şubat ayıyla bitmiyor. Bundan sonra neredeyse her ay çekiliş sırasına göre herkes dairelerine geçecek.” dedi.

"Her bin konut için bin işçi çalışıyor"

Depremin yıldönümünden önce 11 ilde binlerce konutun hazır olmasını değerlendiren Mustafa Karslıoğlu, “Bu ülkemizi ve bizleri gururlandıran bir tablo. Bütün şantiyelerimizde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar sürüyor. Halihazırda Ceyhan’da, Yumurtalık, Şambayadı ve Buruk’ta çalışmalar çok yoğun. Her bin konut için bin işçi çalışıyor. Bütün kalemleri göz önüne alırsak bu TOKİ şantiyeleri ülke ekonomimiz içinde önemli. Ekonomiye çok ciddi katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)