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    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları

    Bölgede yapılan kentsel dönüşüm hamlesiyle birlikte modern yapılar inşa edilecek. Hak sahiplerinin yüzde 83'ü projeyi onaylarken, yapıların yüzde 55'i yıkıldı.
    • 20.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:45
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    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları

    Ülke genelinde milyonlarca riskli yapı kentsel dönüşümle birlikte yenileniyor.

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinin ardından riskli yapılar tespit edildi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgede hak sahipleri ile anlaşma sağlanan binaların yıkımları sürüyor.

    Yapıların yüzde 55'i yıkıldı

    Yaklaşık 110 dönümlük alandaki hak sahiplerinin yüzde 83'ü projeyi onayladı. İHA'nın aktarımına göre; anlaşmaların ardından yapıların yüzde 55’i yıkıldı.

    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #1

    "İnsanca yaşanabilir bir kent yükselecek"

    Yapım ihalesi sürecinin hükümet yetkilileri tarafından yakinen takip edildiğini kaydeden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Selden etkilenen vatandaşlarımız için güvenli, konforlu daha modern yaşam alanları oluşturma çabasıyla başlattığımız dönüşüm süreci devam ediyor. İnşallah çok yakında burada modern, insanca yaşanabilir bir kent yükselecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #2

    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #3

    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #4

    Adana’da afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları #5


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