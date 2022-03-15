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    Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu

    Antalya'da şubat ayında 4 bin 727 konut satıldığı açıklandı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 12:15
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    Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye genelinde konut satış verileri açıklandı.

    Açıklanan istatistiklere göre ocak ayında 4 bin 295 olarak kayıtlara geçen genel konut satışları, şubat ayında ise 4 bin 727 oldu.

    YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 54,9 ARTTI

    Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu.

    Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu #1

    BİN 99 KONUT SATIŞI İLE ANTALYA İKİNCİ SIRADA

    Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

    Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada bin 958 konut satışı ile İstanbul olurken, bin 99 konut satışı ile Antalya İstanbul'dan sonra en fazla konut satılan ikinci kent oldu.

    Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu #2

    Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu #3


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