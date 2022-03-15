Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu

Antalya yabancılara en çok konut satılan ikinci il oldu

Antalya'da şubat ayında 4 bin 727 konut satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye genelinde konut satış verileri açıklandı.

Açıklanan istatistiklere göre ocak ayında 4 bin 295 olarak kayıtlara geçen genel konut satışları, şubat ayında ise 4 bin 727 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 54,9 ARTTI

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu.

BİN 99 KONUT SATIŞI İLE ANTALYA İKİNCİ SIRADA

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada bin 958 konut satışı ile İstanbul olurken, bin 99 konut satışı ile Antalya İstanbul'dan sonra en fazla konut satılan ikinci kent oldu.



