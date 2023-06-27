Arabulucular, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığını daha hızlı ve tasarruflu çözecek Fahiş kira artışları ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları artırdı. Mahkemelerdeki dosya yükünü hafifletmek için bu anlaşmazlıklarda arabuluculardan destek alınacak.

AA

Konut sahipleri taraflar arasında sözleşme varsa 5 yılı doldurmadan kira tespiti için dava açamaz, 5 yılı aşmamış sözleşmeler kapsamında kira artışları dava açılsa bile üst sınır yüzde 25'i geçemez.

Hukukçular, konut sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların, arabuluculuk sistemiyle uzlaşılması halinde iki-üç haftada sonuçlanacağını belirtiyor.

Konut kira artışı oranının üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl uzatılacağının açıklanmasının ardından konut sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündem oldu.

Taraflar sorunun çözümü için mahkemeye başvururken, dava süreci ise 2 yıla kadar uzayabiliyor. Uyuşmazlıklar nedeniyle mahkemelerde yoğunluk oluşturan kira davalarında, taraflara hızlı çözümü ise arabuluculuk sistemi sunacak.

1 Eylül'de arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak

1 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle kiracı ve kiralayan arabulucuya başvurmadan dava açamayacak.

"Dosya yoğunluğu azalacak"

Avukat Mehmet Baykurt,, geçen yıl başlatılan kira fiyatlarında üst sınır uygulamasının bir yıl uzatılmasını değerlendirdi:

Arabuluculuk sistemi yargı yükünü hafifleten, daha da hızlandıran bir müessesedir. Bununla da şu hedefleniyor; yargıda, mahkemelerde oluşan dosya yoğunluğu azalsın, anlaşmazlıklar adaletli ve hızlı sonuçlansın. Bu şekilde vatandaşın yargıya güveni daha artmış olur.

Dava açılsa bile üst sınır yüzde 25'i geçemeyecek

Avukat Mehmet Baykurt, arabulucuların baroya kayıtlı bu alanda eğitim alan uzman avukatlar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Taraflar bu konuda başvurularını yaptığı zaman avukat her iki tarafı çağırıyor, talepleri iletiyor, uzlaştırabiliyorsa bunu hemen sonuca götürüyor. Her iki tarafın kabulüyle oluşan sonuç da zaten mahkeme ilamı hükmündedir. Arabulucunun tarafları uzlaştırma süresi en fazla bir hafta, 10 gün ya da bilemedin 20 gündür ama siz arabuluculukta anlaşamadığınız zaman doğal olarak anlaşmayan taraf mahkemeye başvuracak. Mahkeme süreci de en az 1-2 yıl sürmektedir.

Arabuluculuk, maddi tasarruf da sağlayacak

Arabulucu avukat Elçin Bazu da arabuluculuk sisteminin hem maddi hem zaman tasarrufu sağladığını belirterek, "Arabuluculuk ücretini ödemekten imtina eden kişi yargılama safhasında daha büyük bir masrafa katlanmak zorunda kalacak." diyor.

Arabuluculuk maliyeti

Arabuluculuk bedeli 800-900 lira üzerinden fiyatlanıyor.

Arabuluculuk sisteminde masrafların anlaşmaya göre eşit ya da bir tarafça ödeniyor.