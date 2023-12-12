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Avrupa konut piyasalarında 2024'te ılımlı fiyat artışı bekleniyor

Avrupa konut piyasalarında 2024'te ılımlı fiyat artışı bekleniyor Avrupa'daki konut piyasası için bugün yayınlanan bir raporda inşaat maliyetlerinin arttığı bildirilmişti. Ardından da kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bir açıklama yaparak konut fiyatlarının sınırlı yükseleceğinin beklendiğini dile getirdi.