Avrupa'da gayrimenkul sektörü, artan maliyet yükü ile karşı karşıya "Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2024" raporuna göre, Avrupa gayrimenkul sektörü, derinleşen maliyet kriziyle karşı karşıya kaldı.

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PwC ve Urban Land Institute (ULI) işbirliğiyle hazırlanan ve 2024 yılı için gayrimenkul sektörünün nabzını tutan "Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2024" raporu yayınlandı.

Sektörün gelecek yılına ilişkin önemli veriler sağlayan rapora göre, katılımcılarının yüzde 75’i, 2024 yılı için sektöre yönelik en önemli endişelerini, faizlerdeki hareketler, enflasyon ve ekonomik büyüme olarak sıralıyor.

Konunun uzmanları, sektör temsilcilerinin en büyük endişe konularının hala enflasyon ve faiz oranlarındaki yüksekliğin yarattığı maliyet yükü olduğunu savunuyor.

Uzmanlara göre, Avrupalı yatırımcı buna alışık değil ve tepkisini fonlarını gayrimenkul dışındaki alanlara yönelterek gösterdi.

Yatırım ve geliştirme potansiyeli en yüksek üç şehir Londra, Paris ve Madrid

Gayrimenkul sektörünün, zorlu ekonomik şartlar ve artan ESG baskılarının etkisinde derinleşen maliyet kriziyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyan rapora göre, Avrupa’da gayrimenkul yatırım ve geliştirme potansiyeli en yüksek üç şehir Londra, Paris ve Madrid olarak sıralanıyor.

Yeni enerji altyapılarına ilgi artıyor

Rapor, küresel mega trendlerin, özellikle yeni enerji altyapıları gibi yeni trendler konusunda yatırımcıların iştahını kabarttığını gösteriyor. Araştırmaya göre gayrimenkul liderlerinin yüzde 75’i pazardaki fiyat beklentileriyle finansal raporlardaki değerleme tutarlarının birbiriyle uyuşmadığı, dolayısıyla mevcut değerlemelerin gayrimenkuldeki zorluk ve fırsatları “doğru şekilde yansıtmadığı” görüşünde.

Araştırmaya katılanların çoğu karamsar

Araştırma katılımcılarının üçte biri 2024 yılında kârların artacağı konusunda iyimser iken, işletme güveninde ise geçtiğimiz yıla kıyasla 8 puanlık bir artış olsa da bu oran hala uzun vadeli ortalamaların oldukça altında.

Avrupa’daki ekonomik büyümenin yavaşlığı ve ufukta görünen "gerçekçi resesyon endişeleri" mevcut görünüme olumsuz yansıyor.

Ciddi bir talep düşüşünün yaşanması bekleniyor

Sektörün yakın zamanda kilit pazarlarda ciddi bir talep düşüşüyle karşılaşacağına yönelik inancın varlığına işaret eden raporda, pazarın canlanması için yapılması gerekenlerle ilgili farklı görüşler de sıralanıyor.