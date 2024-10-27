Binaların balkonlarındaki tehlike

Özel Haber

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem etrafımıza daha duyarlı olmamıza neden oldu.

Bir yolda ilerlerken, zaman zaman balkonları dökülen binalar gözümüze çarpıyor.

İstanbul dahil tüm büyükşehirlerde yaşanan bu durum için yetkililer kentsel dönüşümde yeni kampanyalar gündeme getirerek yapı stokunun depreme dayanıklı olmasını amaçlıyor.

BETONU DÖKÜLMÜŞ, PASLI DEMİRLER ORTADA

Balkonların betonları dökülmüş ve paslı demirleri çıkmış halde hala kullanılıyor olması da ayrı bir güvenlik sorunu olarak gözüme çarpıyor.

BİNANIN DURUMUNU BALKONLAR ELE VERİYOR

1990 öncesi yapılan, yapı kurallarına uyulmadan inşa edilen ve hazır beton sistemleri kullanılmayan binaların tehlikeli boyutları balkonlarında belli oluyor.

Selimhan Güzeler / Muhabir