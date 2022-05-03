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    Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı: Günlük 10 bin TL

    Gayrimenkul fiyatlarında ciddi artış yaşanırken Pandeminin ardından insanların en çok tercih ettiği Bodrum'da villa kiralama bedelinin aylık 10 bin TL'den başladığı öğrenildi.
    • 03.05.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 13:54
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    Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı: Günlük 10 bin TL

    Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlara göre; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya ve İngiltere'den de talepler arttı.

    Artışlara rağmen Bodrum, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri solladı.

    Yani lüks bir villada 3 ay tatil yapmak için 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

    "Villa kiralamanın bedeli aylık 10 bin TL'den başlıyor, 350 bin TL’ye kadar çıkıyor"

    Sektör temsilcilerinden Efe Bezci'ye göre; 3 aylık tatil 1 milyon TL Pandemiden sonra Bodrum’a ilginin arttı.

    Bezci, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu ilgi hız kesmeden devam ediyor. İlgiye paralel olarak da gayrimenkul fiyatları Türkiye geneline göre daha da arttı. O nedenle yazlık evlerin de fiyatları yükseldi. Kiralık villaların fiyatları aylık en az 10 bin TL’den başlıyor. Oda sayısı, konumu, manzarası, özel havuzunun olup olmadığı gibi olanaklara göre bu ücret aylık 350 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Yani 3 aylık tatil için 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor." dedi.

    "Almanya ve İngiltere'den çok büyük talep var"

    Dünya markası oldu Bodrum’un sadece Türkiye’den değil dünyadan da ilgi gördüğünü dile getiren Bezci, "Bodrum bir dünya markası oldu. Dünyanın her yerinden yatırımcılar gayrimenkul almak için Bodrum’a geliyor." diyerek yürüttükleri projelere  İngiltere, Almanya gibi ülkelerden çok büyük talep olduğunu aktardı.

    Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı: Günlük 10 bin TL #1

    Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı: Günlük 10 bin TL #2

    Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı: Günlük 10 bin TL #3


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