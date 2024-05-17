Çin'de emlak sektöründe yaşanan düşüş ekonomiyi etkiliyor Emlak sektörü Çin'in ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. İstihdam için de önemli olan emlak sektöründeki sıkıntılar Çin'in ekonomisine olumsuz yansıyor.

AA

Çin'de sabit sermaye yatırımları, ilk 4 ayda yüzde 4,2 artış kaydetti.

Gayrimenkul yatırımları yüzde 9,8 gerileyerek son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

Çin ekonomisinde gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün etkisi sürüyor.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ekonomi üzerinde yük oluşturuyor

Çin ekonomisi, nisanda üretimdeki yükselişe karşın tüketimde ve yatırımlarda soğuma işaretleri verirken, gayrimenkul yatırımlarındaki süren düşüş ekonomi üzerinde yük oluşturmaya devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Nisan 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Nisan ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanmanın ardından ekonominin marttan sonra nisanda da soğuma işaretleri verdiğini gösterdi.

Gayrimenkul sektöründeki düşüş yatırımları aşağıya çekiyor

Sanayi üretimi verileri pozitif katkı sunarken, gayrimenkul sektöründeki düşüş yatırımları aşağı çekmeye devam etti.

(Şanghay, Çin'deki Country Garden'da inşaat halindeki bir konut projesinin drone görüntüsü)

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış kaydederken, ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6, imalat yatırımları yüzde 9,7 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,8 azalarak son 2 yıldaki düşüşü sürdürdü.

"Yatırımlardaki düşüş Çin ekonomisini aşağı çekiyor"

UİB istatistikçileri, gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımlarının ilk 4 ayda yüzde 8,9 arttığını kaydederek, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün Çin ekonomisini aşağı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığı'nın, hükümetin bu yıl için taahhüt ettiği 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) "ultra-uzun vadeli" borç tahvillerinin ilk dilimini bugün çıkarması bekleniyor. Bu durumun, inşaat projelerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayarak sektörde toparlanma sağlaması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)