Depreme karşı sanayi sektöründe çelik yapı dönemi

AA

Ankara'da faaliyette olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının önemine işaret ederek, "Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelde doğrultusunda hazırlanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne göre, depremler nedeniyle afet riski yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli olacak.

SANAYİ BÖLGELERİ GÜVENLİ YERLERE TAŞINACAK

Bu kapsamda, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan sanayi alanları güvenli bölgelere taşınacak.

Ayrıca yeni sanayi bölgeleri afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun tasarlanacak, mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmaları tamamlanacak.

"ÇELİK, DAHA EKONOMİK, SAĞLAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR"

OSTİM OSB Başkanı Aydın, deprem ülkesi Türkiye'de sanayinin de bu afete hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz. Çeliğin pahalı olduğu düşünülüyor ancak bu malzeme daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil." dedi.