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    Elazığ'da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor

    Kentte 2 yıl önce yaşanan şiddetli depremin ardından 25 binden fazla konut zarar gördü. Bu süreçte yapılan çalışmalarla depremzedelere ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutları teslim edildi.
    • 09.09.2022 - 18:03
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    Elazığ'da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor

    24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından, kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

    Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybettiği bölgede, 25 binden fazla konut hasar gördü.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için harekete geçildi.

    Yüzde 60'ı teslim edildi

    Kent merkezinin yanı sıra köylerde yapılan 3 bin 375 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutların yüzde 60’ı hak sahiplerine teslim edildi.

    Vatandaşlar, şimdilerde heyecanla bekledikleri çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Elazığ'da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor VİDEO

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #1

    Üstün deprem güvenliği ile inşa edildi

    İHA'nın aktarımına göre; ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor.

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #2

    "İki yılda Elazığ’ın geldiği nokta güzel"

    Depremden sonra devletin göstermiş olduğu reaksiyonun hakikaten takdire şayan olduğunu belirten Selçuk Rençber, "Hız ve kurumlar bakımından hakikaten bir atak gösterdiler. İki yılda Elazığ’ın geldiği nokta güzel. Evler, şehir, alt yapı çalışması çok güzel. Köy merkezinde doğdum büyüdüm. Köyümüz eski bir köy. Yapılan bu devrem evleri harika. Hakikaten kullanışlı. Evin içi çok geniş, güzel, kullanışlı, serin ve ferah. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #3

    "İnanıyorum devletimiz su sıkıntısını da çözer"

    Güzel bir çalışma olduğunu aktaran Rençber, "Büyük devlet reaksiyonu budur. En büyük eksikliğimiz sudur. Burada 30 konut var ve ivedi bir şekilde su deposu yapılması lazım. Köy merkezimizde su sıkıntısı yok. Ama deprem konutları olduğu yerde çok büyük su sıkıntısı var. Ben inanıyorum devletimiz bunu çözer. Çok büyük sorunlar ve çözülmeyecek şeyler değil” diye konuştu.

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #4

    "Devletimiz malzemeden kaçmamış"

    Evlerin çok güzel olduğunu dile getiren Rençber, “Arkadaşlarım ve gelen misafirler satılık var mı diye soruyor. Hemen alalım diyorlar. Çünkü yazlıkçılar bu evlere hasta. Gelip buradan ev alalım, 3-4 ay tatil yapalım diyorlar. Yaz için çok güzel. Dışardan bakıyorsun küçük gibi görünüyor ama hakikaten mükemmel kullanışlı. Devletimiz de malzemeden kaçmamış. Kapı pencere sağlam. Duşakabin, tesisatı olsun çok güzel. Eksiklikler için yetkililer geliyor, notlarını alıyor” şeklinde konuştu.

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #5

    "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

    Depremzedelerden Salih Kellik ise “Evimiz çok şahane. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Evimiz çok güzel. Evimiz depremde yıkıldı. Allah’tan geldi. Devlet evimizi yaptı ve bizi içeri koydu” dedi.

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #6

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #7

    Elazığ da depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor #8


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