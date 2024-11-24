Emlak vergisi 2’nci taksidi için son gün: 2 Aralık

İHA

Emlak vergisi 2’nci taksit ödemeleri için son günün 2 Aralık olduğunu hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bilgi verdi.

Buna göre, emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor.

Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, ayrıca e-Devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabilir.

AYLIK YÜZDE 2,5 GECİKME ZAMMI

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor.

2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 artırılacak.

"İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİNDE SONA YAKLAŞILDI"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu değerlendirmede bulundu:

Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2’nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaşıldı. Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor. Belediyeler internet sayfaları üzerinden ödeme alabildiği gibi, e-devlet üzerinden de bazı belediyeler için ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak gerçekleştiğini de ifade eden Özelmacıklı, bu konuda da şu bilgileri aktardı:

2025 yılına ait emlak vergisine esas değerler, yeniden değerleme oranının yarısı oranında yani yüzde 21,965 artırılacak. Ayrıca emlak vergisine esas olmak üzere 2025 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de tekrar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanmış olan 83 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvele göre ortalama maliyet değerlerine artış yüzde 47,97 oldu.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Belirli şartları taşıyan vatandaşların emlak vergisi muafiyetinden faydalanabileceklerini de hatırlatan Özelmacıklı, şu şekilde konuştu:

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin tek mesken muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkün. Lakin bunun için de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan formları doldurmaları ve ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.

VERGİ ORANLARI