Emlakta geçen yılın en gözde yatırım aracı 'arsa' oldu Gayrimenkul sektöründe konut satışının yerini arsa satışı almaya başladı. Sektörün uzmanları ve düzenlenen raporlar, İstanbul'un Çatalca ilçesi ile birlikte Çanakkale'de arsa satışlarında yaşanan hareketliliğe işaret ediyor.

DHA

Türkiye genelinde 2023 yılına ilişkin konut ve arsa satışına yönelik yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, 2023 yılının en gözde yatırım aracı arsa olarak belirlendi.

Parsel sorgulama sistemi, değerleme verileri ve raporlardan da yararlanılan araştırmanın sonuçlarına göre; son yıllarda yatırımcılar, arsa yatırımlarını bir çıkış yolu olarak görüyor.

Yatırımcılar, konut alımından uzaklaşarak bütçelerine göre arsa yatırımlarına yöneldi.

"Konut dışı satışlarda" yüzde 58,44'lük oranla rekor

Türkiye'de özellikle Ocak 2023'ten itibaren arsa satış hacminde en yüksek seviyelere ulaşılırken, 2023 yılında 'konut dışı satışlarda' yüzde 58,44'lük oranla rekor kırıldı.

Sektör uzmanları, özellikle Marmara ve Ege Bölgeleri'nde, toplu arsa projelerinin geliştirilerek vadeli satışa dönmesi, arsa/arazi satışlarının artmasında önemli bir faktör oynadığı görüşünde.

Tiny House'lar öne çıkıyor

Türkiye'nin belirli bölgelerinde arsa yatırımlarında vatandaşlar genellikle tekerlekli evler olarak bilinen Tiny House'lara yönelirken, enerji yatırımlarının da artmasıyla arsalara talebin ve bununla doğru orantıda satış fiyatlarının da ivme kazandığı gözlendi.

Çatalca ilçesinde arsa satışları arttı

Uzmanlar ayrıca, 2023 yılı içinde arsa satış oranı ile gayrimenkul satış oranları karşılaştırıldığında, en büyük farkın İstanbul'un Çatalca ilçesinde olduğunu belirtiyor.

Çatalca bölgesinde 2023 yılında arsada 1.400'ün üzerinde satış gerçekleşirken gayrimenkul satışına göre yüzdelik oranı 4 bin 500 seviyelerine ulaştı.

Çanakkale'de arsa satışları yükseldi

Arsa yatırımcılarının bir diğer gözde yeri de Çanakkale oldu. Çanakkale'de 2023 yılında 30 bine yakın arsa satışı yapılırken, gayrimenkul yatırımına oranla yüzde 470'lik bir hacim farkı gözlendi.

Urla, Çeşme, Seferihisar ve Menderes'te arşa satışları

Yatırımcıların 2023 yılı içinde özellikle turistik açıdan büyük ilgi gören Urla, Çeşme, Seferihisar ve Menderes gibi lokasyonlarda da yüksek arsa satışları gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)