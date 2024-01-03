En az yıllık fiyat artışı konutta yaşandı TÜİK'in açıkladığı fiyat değişiklerinin içinde konut fiyatları dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile "konut" olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de Aralık 2023'te, bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE), ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde görüldü

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Konuttaki fiyat değişimleri

Konut fiyatı artışı aylık yüzde 4,97, yıllık ise yüzde 40,39 oldu.

Ev eşyası fiyatları ise aylık yüzde 3,65, yıllık ise 58,46 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)