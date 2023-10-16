Fiyatları artınca birden fazla hisseli konut alımı başladı Fiyatların yükselmesi ve kaynak bulamayanlar, bir eve birden çok hisse ile sahip olma yoluna gitti. Uzmanlar bu yöntemle gayrimenkul almak isteyenleri uyardı.

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İHA

Vatandaşlar, yüksek talep nedeniyle fahiş derecede artan konut fiyatlarına çözümü çoklu hisseyle alımda buldu.

Konut arzının talebi karşılamamasıyla yukarı tırmanan fiyatlardan dolayı ve krediye erişimin azalmasıyla tek başına ev alamayan vatandaşlar, ortak olarak satın alma yapmaya başladı.

Böylece bir konutu birden fazla kişi satın alarak hisseli olarak daire sahibi oluyor ve kira getirisi sağlayabiliyor.

Uzmanlar ise altyapısı olmayan bu yöntemle konut alacak vatandaşları uyardı.

"Gayrimenkul Sertifikası" programını takip edin

Uzmanlar altyapısı olmayan bu yöntemin sağlıklı olmadığını belirterek, açıklanması beklenen "Gayrimenkul Sertifikası" programını takip etmelerini önerdi.

Sertifika ile metrekare satın alınabiliyor. Proje bitiminde metrekare toplamı bir ev almaya yetiyorsa ev alınıyor, yetmiyorsa alınan metrekareler elden çıkarılıp satılabiliyor.

"Sosyal medyada devre mülk satışları yapılanmaları var"

Vatandaşların genel olarak yatırımını konuta yaptığını söyleyen Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Olcay Selvi, ev almak isteyen vatandaşların yeni yollara da başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Son dönemde benim de sosyal medyada üzerinden gelişmeleri takip ettiğim yapılanmalar var. Hisseli gayrimenkul satışları söz konusu. Burada özellikle sosyal medyadan, 'tek başınıza bir ev alamıyorsanız, bunu 52 haftaya bölerek alın ve evden gelecek kiradan kendi haftanızın karşılığını alın' diye altyapısı olmayan hisseli gayrimenkul satışları olarak biliniyor. Bir dönem çok sık olan devre mülk satışlarına benziyor.

"Ortak daire alacak vatandaşlar Gayrimenkul Sertifikası' programını beklemeli"

Vatandaşlar, hükümetin açıklamasını yapmasını beklediğimiz Gayrimenkul Sertifikası programını takip etmesi gerekiyor. Gayrimenkul Sertifikası'nda metrekare satın alabiliyorsunuz. Yeni başlayacak veya başlamak üzere olan projeler de yapılacak. Aylar boyunca devam eden inşaat döneminde elinizdeki peşinatı kullanarak metrekare satın alacaksınız. İnşaat bitiminde de eğer elinizdeki metrekare toplamı bir ev almaya yetiyorsa ev alacaksınız, yetmiyorsa aldığınız metrekareleri elden çıkarıp satabileceksiniz. Başlangıç fiyatıyla teslimat fiyatı arasındaki kârdan sizde faydalanacaksınız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)