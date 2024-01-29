Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi ile piyasaya denge gelecek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak olan "Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi" fahiş fiyat artışlarına "dur" demeye hazırlanıyor.

İHA

Gayrimenkul alanında yaşanan fahiş fiyat artışlarını engellemek için yeni bir sistem daha devreye alınıyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından, "Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi" kuruluyor.

Sistem, ele alınan bölgedeki ortalama fiyatı alıcı lehine belirlerken vergi kaçakçılığının da önlenmesi planlanıyor.

Ayrıca bu çalışma ile fahiş fiyat isteyenler de ortaya çıkacak.

Fiyatlamaların ortalaması belirlenecek

Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi sayesinde gayrimenkullerin bulunduğu mahalle ve sokağa göre fiyatlarının ortalaması belirlenebilecek.

"Sistem alım yapan vatandaşların yararına olacak"

Yapılan çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, konutların ortalama fiyatının bu çalışma ile belirlenmesinin vatandaşların alım yaparken yararına olacağını söyledi.

Uygulama nasıl yürütülecek?

Vatandaş o sisteme girerek, hangi bölge ve semtten gayrimenkul alacaksa oranın ortalama fiyatını görebilecek.

Böylelikle yatırımının ortalama değerini bilecek.

Satılan veya alınan gayrimenkul, o bölgenin fiyatının ortalamasının altında gösterilemeyecek. Bu sayede vergi kaçıranların da önüne geçilmiş olunacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)