Gayrimenkul sektörü uluslararası fuarlarda destekleniyor

Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası fuarlarda destek sağlamasını açıklamasının ardından gayrimenkul sektörü, yurt dışındaki fuarlara katılıyor.

Bakanlık desteği ile birlikte daha çok Türk emlak projesi yurt dışında tanıtım yapma imkanı buluyor.

Gayrimenkul sektörü Uluslararası Emlak Fuarları ile Kazakistan, Özbekistan, Libya, Hollanda, Belçika ve Pakistan fuarlarında buluşacak.

25 binden fazla ziyaretçi katılımının beklendiği fuarlarda 100’ün üzerinde uluslararası projenin sergilenmesi bekleniyor.

Fuara katılanlara bakanlıktan destek

Ticaret Bakanlığı, 20 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" uyarınca gayrimenkul sektöründeki firmalara hizmet ihracatı kapsamında devlet desteği verecek.

Türkiye’de gayrimenkul hizmeti veren şirketler, kurum ve kuruluşların yanı sıra sanal ve yurt dışında fiziki olarak Bakanlık tarafından desteklenen fuar firmaları da bu destekten yararlanabilecek.

Destekler 1,8 milyon TL'ye kadar çıkacak

Fuar ve etkinlikler kapsamında 300 bin TL’den başlayan destekler, 1,8 milyon TL’ye kadar çıkacak.

100'ün üzerinde proje sergilenecek

Organize edilen fuarlardan Kazakistan Emlak Fuarı 24-26 Kasım, Özbekistan Emlak Fuarı ise 9-10 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. 100’ün üzerinde uluslararası projenin sergilenmesi beklenen fuarlara sanal ya da fiziki olarak katılan firmalar hizmet ihracatı kapsamında devlet desteği de alabilecek.

Türkiye'ye döviz sağlanacak

Bu fuar kapsamında potansiyel yatırımcılara dünya çapında farklı projeler tanıtılacak. Böylece gayrimenkul alıcıları ve yatırımcıları için Türkiye’de yatırım yapma fırsatı sunacak ve Türkiye’ye döviz girdisi sağlanacak.