Gölcük'te tehlike arz eden toplam 103 metruk bina yıkıldı

Onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımı sürüyor.

Gölcük genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan hasarlı ve metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de asrın felaketinin yaşandığı bölgede, risk oluşturan binalar tespit ediliyor.

Tehlike arz eden binalar belirlendi

Bu kapsamda hasarlı ve tehlike arz eden binalar ekipler tarafından yıkılıyor.

Son olarak vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan binalar belirlendi.

İlçe genelinde 102 metruk bina yıkıldı

Atıl yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi ekipler tarafından tamamlandı.

İHA'nın aktarımına göre; çalışmanın tamamlanmasının ardından ilçe genelinde toplam 103 metruk binanın yıkıldığı ve enkazının kaldırıldığı kaydedildi.





