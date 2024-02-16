Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Kira gelirini beyan etmeyenler incelemeye alındı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kiracılara tebligat gitmeye başladı. Kiracılar bilgi vermek ve belge ibraz etmek üzere kurumlara çağırılıyor. Burada kiracılar yanlış bilgi vermekten sorumlu ve bankadan göndermedikleri ödeme için ceza alabilecekler. Kira gelirini beyan etmediği tespit edilen mal sahipleri ise kayıt altına alınacak.

Özel Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergilendirilmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılacağını açıklamıştı.

Bakan Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alınacağını açıklamıştı.

Konut sahibinin kira gelirinden sağladığı vergisinin ödenmesini sağlanacak bu uygulama, geçen hafta itibarıyla hayata geçti.

İş yerleri vergilendirme sistemine girdiği ve stopaj ödediği için yeni çalışma, konutları kapsadı.

Türkiye genelinde gerçekleşecek uygulamada, öncelikli olarak İstanbul'da tebligatların gönderilmeye başlandığı görüldü.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ensonhaber'e bir değerlendirmede yaparak, uygulamanın kapsamı hakkındaki sorularımızı yanıtladı:

"7 milyon kiralık konuttan 4,5 milyonu beyanname vermiyor"

Türkiye'de 7 milyona yakın kiracı bulunuyor. Beyanname verilmeyen 4,5 milyon konut olduğu hesaplanıyor. Kira gelir vergisinden muaf olanlar istisna tutulsa bile bu noktada önemli bir ekonomik kayıp var.

Vatandaşların kiracı olan yüzde 27'sini ilgilendiriyor

Bu durum, vatandaşların kiracı olan yüzde 27'sini ilgilendiriyor. Aslında taşınmazların bir kısmında da kira vermeden oturan mal sahibi-kiracı ilişkileri ile bu oranın daha artması bekleniyor.

"Tebligatlar kiracılara gidiyor"

Kira geliri beyanında bulunmayan birçok mal sahibi olduğu bilinen bir konuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli tedbirler alınacağını duyurmuştu. Bu tedbirler kapsamında kiracılara tebligatlar gitmeye başladı.

Kiracılara görüşme mektupları gidiyor

Tebligatların, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları'nın Denetim Müdürülükleri'nden gelen "görüşme mektubu yazıları" olduğunu görüyoruz. Bu görüşme mektuplarıyla, belirtilen tarih ve saatte mükelleflerin kuruma gelerek görüş ve beyanların alınması hedefleniyor.

İstenen belgeler

Kiracılardan genellikle kira sözleşmesi, banka ödeme dekontları ve IBAN bilgileri talep ediliyor.

Kiracılar beyanlarını doğru yapmak zorunda

Kiracıların, tebligatları aldıktan sonra gidip verdikleri beyanları doğru yapmak gibi bir sorumlulukları var. Kira seçeneklerini bildirmeden yaptıkları ödemeler talep edilebilecek.

İncelemenin hedefi vergi kaçağı varsa tahsil etmek olduğu için uygulamanın bu yönde sonuçları da olacak.

Defter ve bilgi verilmediği noktasında resen uygulama da yapılabilecek.

Denetim sonunda tahsil edilen vergi iki katına çıkabilir

Sermaye iradı mükellefi sayısı oldukça az. Tahsil edilen verginin, bu denetimden sonra en azından iki katına çıkması bekleniyor.

Konutlarda 500 lira üzerindeki kiranın bankadan yatırılma zorunluluğu var

Kiracılarda kirayı bankadan yapma yükümlülüğü var. Konutlarda 500 lira üzerinde iş yerinde tüm kira üzerinden beyan zorunluluğu var. Karşılığında bedelin yüzde 5 oranında usulsüzlük cezası kesilebilir.

Bu cezaya örnek verilmesi gerekirse, 20 bin lira kirası olan bir konutun kirasını bankadan yatırmağı için kiracılara burada yüzde 5 yani 1.000 lira ceza kesilebilecek.

Yüz yüze görüşmede aksaklık yaşanabilir

Kiracıların görüşmelere bizzat gelmesi bekleniyor ancak İstanbul'da bu durumun uygulama zorlukları içerdiği görülüyor ve nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.