Ahmed Şara'dan Antalya'da su şişesi göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Türkiye'de.

Şara forum kapsamında katıldığı bir panelde, içmek için aldığı su şişesinin kapağını açtıktan sonra elindeki şişenin Britanya'daki şişeden daha iyi olduğunu dile getirdi.

Şara'nın bu sözleri salonda gülümsemelere neden oldu.

İNGİLTERE'DE ŞİŞEYİ AÇAMADI

Şara’nın bu esprisi, geçen ay Chatham House’ta Londra’da katıldığı etkinlikte yaşadığı ilginç anı hatırlattı. Söz konusu programda su şişesini üzerindeki güvenlik kilidi nedeniyle açamayan Şara, sunucudan yardım istemek zorunda kalmıştı.

Şara'nın şişesi sunucu tarafından açıldıktan sonra Şara suyu içebilmişti.