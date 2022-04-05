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    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi

    İnşaat sektörünü derinden sarsan demir fiyatlarına günden güne zam geliyor. Bugün itibarıyla İstanbul'da 8'lik demiri fiyatı 17.110 TL oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:17
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    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi

    24 Şubat günü, Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş, ülke genelinde ekonomik problemlere neden oluyor.

    Dünyanın büyük maden üreticileri arasında olan iki ülke, birçok sektörü zarara uğrattı.

    İNŞAAT DEMİRİNE HER GEÇEN GÜN ZAM

    İnşaat sektörünün de etkilendiği durumda, tedarik krizi demir piyasasını da vurmuş durumda.

    Müteahhitler, bir bina dikmek için en önemli malzemelerinden biri olan demire günden güne gelen zam karşısında çaresiz durumda.

    İnşaat sektörünün durma noktasına geldiği dilden dile dolaşırken, en pahalı demir İstanbul'da satılıyor.

    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi #1

    İLLERE GÖRE DEMİR FİYATLARI

    05.04.2022 tarihi itibarıyla 8'lik inşaat demirinin illere göre satış fiyatları şu şekilde:

    • İstanbul= 17.110
    • Ankara= 16.700
    • Karabül= 16.500
    • İzmir= 16.550
    • Samsun= 16.870
    • Tekirdağ=16.950
    • Gebze= 16.900
    • İskenderun= 16.650

    Bir diğer yandan ise geçtiğimiz ay İstanbul'da 14.600 TL olan demir fiyatına, 30 gün içerisinde yaklaşık 3 bin TL zam gelmesi dikkatleri çekti.

    İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi #2


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