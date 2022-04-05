İnşaat demirlerine 1 ayda 3 bin TL zam geldi

İnşaat sektörünü derinden sarsan demir fiyatlarına günden güne zam geliyor. Bugün itibarıyla İstanbul'da 8'lik demiri fiyatı 17.110 TL oldu.

24 Şubat günü, Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş, ülke genelinde ekonomik problemlere neden oluyor.

Dünyanın büyük maden üreticileri arasında olan iki ülke, birçok sektörü zarara uğrattı.

İNŞAAT DEMİRİNE HER GEÇEN GÜN ZAM

İnşaat sektörünün de etkilendiği durumda, tedarik krizi demir piyasasını da vurmuş durumda.

Müteahhitler, bir bina dikmek için en önemli malzemelerinden biri olan demire günden güne gelen zam karşısında çaresiz durumda.

İnşaat sektörünün durma noktasına geldiği dilden dile dolaşırken, en pahalı demir İstanbul'da satılıyor.

İLLERE GÖRE DEMİR FİYATLARI

05.04.2022 tarihi itibarıyla 8'lik inşaat demirinin illere göre satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul= 17.110

Ankara= 16.700

Karabül= 16.500

İzmir= 16.550

Samsun= 16.870

Tekirdağ=16.950

Gebze= 16.900

İskenderun= 16.650

Bir diğer yandan ise geçtiğimiz ay İstanbul'da 14.600 TL olan demir fiyatına, 30 gün içerisinde yaklaşık 3 bin TL zam gelmesi dikkatleri çekti.