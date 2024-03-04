İnşaat maliyetleri arttı! Prefabrik yapılar devreye girdi Koronavirüs salgınıyla birlikte inşaat maliyetleri büyük artış eğilimine girdi. Artan inşaat maliyetleri prefabrik yapılara ilgiyi artırdı.

DHA

Pandemiyle birlikte konut sektöründe büyük bir kırılma noktası yaşandı.

Özellikle arsa sahibi vatandaşlar, sıfırdan ev inşaatı yerine, hızlı ve ekonomik bir çözüm olan prefabrik evlere yöneldi.

Prefabrik evlerin, hem hızlı inşa edilebilir hem de ekonomik olması sebebiyle sıkça tercih edilmeye başlandığını biliniyor.

Sektör uzmanlarına göre, prefabrike çözümler hem zaman hem de maliyetten büyük tasarruf avantajı sunuyor.

Prefabrik evler, maliyeti yarıya düşürüyor

Betonarme evlerde günümüzde metrekare maliyetleri 20 bin TL civarına ulaşıldı. Bugün kendi arsası üzerine sıfırdan 120 metrekare bir ev yapılması istendiğinde birkaç milyonu aşan maliyetle karşılaşılıyorken, bu rakam prefabrik evlerde neredeyse yarı yarıya düşüyor.

Depremlere dayanıklı

Sektör uzmanlarına göre, ekonomik ve hızlı üretilebilen bu yapılar, olası depremlere karşı dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor.

Prefabrik yapılar konut harici birçok alanda da kullanılıyor. Prefabrik yapılarda ofis, duş, tuvalet, yemekhane, yatakhane ve hastane üretimi yapılabiliyor.

Eviniz 5 gün sonra hazır

Prefabrik yapıların montaj ve teslim süreçleri de çok hızlı yürütülüyor.

Ortalama 120 metrekare büyüklüğündeki bir prefabrik ev, 5 gün montaj ve 2 gün boyama işleminden sonra 1 haftada sahibine teslim edilebiliyor.

Prefabrik yapılar, 40-50 yıl civarında ekonomik ömre sahip.

Bu yapılara en çok emekliler, şehirden kaçmak isteyenler ve uzaktan çalışanlar talep gösteriyor.

Yalıtımına dikkat

Uzmanlar, evlerde yalıtım konusuna çok dikkat edilmesini ve garanti alınmasını öneriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)