İnşaat üretimi yüzde 12,7 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı.

İstatistiğe bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 yükseldi

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.