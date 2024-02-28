İstanbul’da kiralık ofiste en popüler bölge: Kağıthane-Ayazağa Ofis kiralamalarında İstanbul'daki durum bir raporla gözler önüne serildi. Buna göre en yüksek ofis kirasının Levent'te olduğu ve Kağıthane-Ayazağa arasındaki bölgede ise en fazla arayışın gerçekleştiği belirlendi.

DHA

Gayrimenkul uzmanları tarafından, "İstanbul Ofis Pazarı 2023 Dördüncü Çeyrek" raporu yayınlandı.

Raporda, İstanbul'daki ofis stoğunun 2023'te 8 milyon metrekareyi aştığı görülürken, bu stoğun yüzde 60'ının Avrupa kıtasında yer aldığı tespit edildi.

Ofis satışı piyasasında durgunluk göze çarparken, gayrimenkul şirketlerinin portföylerinde de ofis kalmadı. Ancak şirketlerin esas gündemi, artan maliyetler.

En yüksek ofis kirası Levent'te

Söz konusu rapora göre; 2023’te en yüksek ofis kirası, metrekare başına 1.100 TL olarak Levent bölgesinde kaydedildi.

Esentepe-Gayrettepe-Zincirlikuyu bölgesinde ofis kiraları metrekare başına 700 TL seviyelerinde seyrederken, Maslak’ta 850 TL, Şişli’de 700 TL, Altunizade’de 500 TL, Kağıthane’de ise 400 TL rakamları kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan uzmanlar, hibrit çalışma modelinin benimsenip yaygınlaşmasının, İstanbul'un merkezi iş alanlarındaki ofislerin popülaritesini desteklediğini bildirdi.

A+ yani lokasyon olarak toplu taşımaya kayın, en fazla 10 yıllık, modern ofis yapılarının ve plazaların kümelendiği bölgelerdeki doluluk oranlarının ve kira tutarlarının daha alt bölgelerdeki kiralama işlemlerini de artırdığı belirtiliyor.

Kağıthane-Ayazağa bölgesi en çok kiralama yapılan yerler

Kağıthane-Ayazağa bölgesi, 2023’te en çok kiralama işlemi yapılan bölge oldu. Raporda yer verilen bir başka çarpıcı veri de kiralama faaliyetlerinin yüzde 5’inin hazır/paylaşımlı ofisler tarafından gerçekleştirilmesi.

Kiralanan her 20 ofisten biri hazır ofis

2023’te İstanbul’da kiralanan her 20 ofisten biri, hazır ofis oldu.

Yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında, 13 ilde, 60 lokasyon işleten şirket olarak, hazır ve paylaşımlı ofislere yönelik talep arttı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)