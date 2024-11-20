Haber Merkezi

Konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışın önlenmesi için alınan tedbirler sonucunda konut ve kira fiyatları artışı hız kesti.

Konut satışını gerileten nedenlerden biri olan fiyat artışı hızı ortadan kalktığı için de satışlarda artışlar görülmeye başladı.

Emlak sektörü, artık konut satışlarının devamını beklediklerini ifade ediyor.

Konut satışının ve fiyatların en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geliyor. Yatırım yapmak isteyenler, İstanbul'un ilçelerini merceğe aldı.

Endeks verilerine göre de İstanbul'da yüksek kira oranları ile öne çıkan ilçeler belli oldu.

İşte, sırasıyla İstanbul'un yıllık kira getirisi en yüksek ilçeleri...

AMORTİSMAN SÜRELERİ İLE İSTANBUL'UN GÖZDE İLÇELERİ

Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ortalama amortisman süreleri ile İstanbul'un popüler ilçelerinden daha çok kazandırıyor.

ESENYURT

Ortalama kira: 12-13 bin TL/Amortisman süresi: 11-12 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 8-9

ESENYURT'TA KİRA FİYATLARI

Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl; ortalama kira fiyatı 12-13 bin TL aralığında, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 seviyesinde.

Esenyurt'un çoğu mahallesinde amortisman süreleri 12 yıl, yıllık getiri oranı yüzde 8 ila yüzde 9 arasında değişiyor.

KAĞITHANE

Ortalama kira: 21-22 bin TL/Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 9

Çağlayan ve Telsizler mahallelerinde amortisman süresi 11 yıl, yıllık kira getirisi ise yüzde 9 arasında değişiyor.

KAĞITHANE'DE KİRA FİYATLARI

Çağlayan'da ortalama kira oranları 22 bin TL; Telsizler'de ise 21 bin TL civarında.

EYÜPSULTAN

Ortalama kira: 22-24 bin TL/Amortisman süresi: 11, 13 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 7-8-9

Esentepe ve Emniyettepe mahallelerinde amortisman süreleri 11 yıl; yıllık kira getirisi yüzde 9 olarak hesaplanıyor. Esentepe aynı zamanda, ilçenin 5 yıllık zaman diliminde değeri en fazla artan mahallesi. Burada kiralar Ekim 2019'dan bu yana yüzde 1688 artış göstererek 22 bin TL'ye ulaştı.

2016 yılında kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen Güzeltepe, Çırçır, Karadolap, Alibeyköy ve Merkez mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl, yıllık getiri oranı yüzde 7 ila 8 arasında.

EYÜPSULTAN'DA KİRA FİYATLARI

Bu mahallelerde ortalama kiralar 22 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor.

ÇEKMEKÖY

Ortalama kira: 26 bin TL/Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 9

Çekmeköy'ün Nişantepe Mahallesi 11 yıllık amortisman süresi ve yüzde 9'luk yıllık kira getirisiyle yatırımcıların ilgi odağı.

Nişantepe aynı zamanda, Çekmeköy'de kiraların 5 yıllık zaman diliminde en fazla arttığı bölge olarak öne çıkıyor. Mahalledeki ortalama kira fiyatları Ekim 2019'a göre yüzde 2681 oranında artarak 26 bin TL civarına ulaştı. Bu oran, İstanbul genelinde aynı zaman diliminde kaydedilen en yüksek kira artış oranı.

KARTAL

Ortalama kira: 24-31 bin TL/Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 8

Uğur Mumcu, Yalı ve Soğanlık Yeni mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl olarak kaydediliyor.

KARTAL'DA KİRA FİYATLARI

Yıllık kira getirisi yüzde 8 olan bu mahallelerden Soğanlık Yeni'de kiralar ortalama 31 bin TL, Yalı'da 30 bin TL, Uğur Mumcu'da ise 24 bin TL.

PENDİK

Ortalama kira: 25 bin TL/Amortisman süresi: 11-13 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 8

Yenişehir, Kurtköy, Şeyhli, Velibaba, Harmandere, Yayalar, Fevzi Çakmak, Çamçeşme ve Orhangazi mahallerinde ortalama amortisman süresi 13 yıl; yıllık kira getirisi ise yüzde 8 civarında.

Havalimanına yakın konumu nedeniyle tercih sebebi olan Kurtköy, Pendik'te 5 yıl içinde kiralık konut fiyatı en fazla artan mahalle olarak öne çıkıyor.

PENDİK'TE EN YÜKSEK KİRA

Buna göre, Kurtköy'de kiralık konut fiyatları Ekim 2019 tarihinden bu yana yüzde 2021 artış göstererek 25 bin TL'ye ulaştı.

MALTEPE

Amortisman süresi: 11 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 7-8

Zümrütevler Mahallesi'nde amortisman süresi 11 yıl, yıllık getiri oranı ise yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

Çınar, Girne ve Zümrütevler mahallelerinde amortisman süresi 13 yıl.

Yıllık kira getiri oranı ise yüzde 7 ila yüzde 8 arasında değişiyor.

KADIKÖY

Amortisman süresi: 11-12-13 yıl

Yıllık kira getirisi: Yüzde 8-9

Kadıköy'de amortisman süresi en kısa mahalle, 11 yılla Ramipaşa. Bu mahallede yıllık getiri oranı yüzde 9.

Dumlupınar ve Hasanpaşa mahallelerinin amortisman süresi sırasıyla 12 ve 13; yıllık getiri oranı ise yüzde 8.

Fikirtepe'de ise amortisman süresi 14 yıl.

Kadıköy'ün amortisman süresi en yüksek mahalleri ise Caddebostan, Fenerbahçe, Zühtüpaşa ve Koşuyolu. Bu mahallelerde amortisman süreleri 19-22 yıl arasında değişiyor.

KADIKÖY'DE EN YÜKSEK KİRA

En yüksek ortalama kiralar ise 88 bin TL ile Caddebostan ve 78 bin TL ile Fenerbahçe'de.