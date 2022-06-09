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    İzmir'de satışa çıkan 162 arsaya yoğun ilgi

    Toplam 162 konut ve ticari arsa, 14 Haziran Çarşamba günü açık artırmayla satışa sunulacak.
    • 09.06.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 15:56
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    İzmir'de satışa çıkan 162 arsaya yoğun ilgi

    İzmir’in Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı ve Urla ilçelerindeki arsalar, yüzde 25 peşinat, 24 ay vade imkanı ile satışa sunuldu.

    İHA'nın haberine göre; taşınmazların satışında sunulan vade imkanında kanuni faiz yüzde 9 ile vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

    162 konut ve arsa açık artırmayla satılacak

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği bu yatırım fırsatı çerçevesinde İzmir’de toplam 162 konut ve ticari arsa, 14 Haziran Çarşamba günü açık artırma ile satışa çıkarılacak.

    Online katılabilecekler

    Arsa sahibi olmak isteyen yatırımcılar, İzmir ve Ankara’da düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlayabilecek.

    Arsalardan elde edilen gelir, kentsel dönüşüm ve konut projelerine aktarılacak

    Bakanlık, 32 ilde satışa çıkarılan arsalardan elde edilen geliri, kentsel dönüşüm ve konut projelerine aktarılmasını sağlayarak konut sorununa çözüm üretecek.

    Açık artırmada arsa sahibi olan yatırımcılar, arsa bedelini peşin ödemeleri halinde yüzde 20 indirim alarak daha az ödeme yapabilecek.

    Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

    Detaylı bilgi internet sitesinde

    Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Satış şartları ve detaylı bilgi için www.emlakmüzayede.com.tr adresi ziyaret edebiliyor.

    İzmir de satışa çıkan 162 arsaya yoğun ilgi #1


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