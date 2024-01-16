Kamu ihaleleri kapsamındaki yapım işlerinde fiyat farkında yeni uygulama Yapım işlerinde uygulanacak artırımlı fiyat farkı hesaplamasına ilişkin yeni düzenlemeye gidildi. Böylece ihale dokümanında hesaplanan fiyat farkı, katsayı 1 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı verilecek.

AA

Kamu ihaleleri kapsamına giren yapım işlerinde uygulanacak artırımlı fiyat farkının hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Mart 2023'ten önce söz konusu kanun uyarınca ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 28 Aralık 2023 itibarıyla devam eden sözleşmelere dair düzenleme gerçekleştirildi.

Fiyat farkı, katsayı 1 olarak artırımlı verilecek

Buna göre, ilgili sözleşmenin bu yıl boyunca gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında hesaplanan fiyat farkı, katsayı 1 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı verilecek.

TOKİ Başkanlığı'nda ihaleye çıkılan yapım işlerinde katsayı 1,15 olacak

Ancak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile ihaleye çıkılan yapım işlerinde bu katsayı 1,15 olarak uygulanacak.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki değişimin yüzde 15'i oranında fiyat farkı

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplamasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki değişimin yüzde 15'i oranında fiyat farkı verilecek.

Başvuru şartları

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin, idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmeyecek.

Yüklenicinin 15 Şubat 2024'e kadar idareye yazılı başvurması halinde süre, 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilecek.

Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesinde Kamu İhale Kurumu yetkili kılındı ancak idarelerin bu kapsamdaki başvuruları bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılacak.

Yüklenicilerce tereddüt duyulan konularda, öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye başvurulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)