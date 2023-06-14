Küçük esnaf ve mal sahipleri ne diyor! Kira artışlarında tüm taraflar açısından son durum Türkiye'de kira artışları ve gayrimenkul fiyatları fahiş oranda artmaya devam ediyor. Deprem tehlikesi nedeniyle eski ve yıpranmış binalar da dönüşmek için bekliyor.

Özel Haber

Kira ve konut fiyatlarının hızla artması konuta erişimi zorlaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler olası İstanbul depremine dikkat çekince de 1999'dan yani inşaatta sıkı kurallar getirilmeden önce yapılan dairelerde kentsel dönüşüm zorunluluğu doğdu.

Kiralık konutlar azaldı. Kiralık konuta erişim güçleşti. Bu durum kiraları daha çok artırdı.

Hatta deprem faylarının geçmediği şehirlere göç, o şehirlerdeki kırsal alanların değerini de fahiş artırdı.

Konutta kira artışı yüzde 25

Şu anda konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar temmuzda sora erecek ama uzatılması gündemde.

İş yerlerinde kira artışı yüzde 63,72

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenen kira artışı ise mayıs ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 oldu. Bu oran iş yerlerindeki kira artışını işaret ediyor.

Küçük esnaf, konutlara tanınan yüzde 25 kira artışı sınırından yararlanmak istiyor.

Kiraya veren tarafı da var

Yasalar kiracıları koruyor ama ev sahipleri de sadece kira ile geçiniyorlarsa yüzde 25 artıştan olumsuz etkileniyor.

Kamuoyu, yeni düzenlemenin tüm bu tarafları kapsayacak bir karar vermesi beklentisi taşıyor.