Kira beyannamesi vermeyenlere uyarı: Cezası var Emlak danışmanları kira beyannamesi vermeyenleri uyardı. Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde ceza-i işlem ile karşılaşacaklar.

AA

Kira geliri elde eden mülk sahipleri her yıl mart ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyanname veriyor. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi ödeme dönemi başladı.

Türkiye’de kira geliri elde edenler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) beyanda bulunmaları gerekiyor.

Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacakları hatırlatılıyor.

"Emekli ve ev kadınları muaf"

1 ile 31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını gerektiğini söyleyen emlak danışmanları, emekli ve ev kadını vatandaşların ise bu ödemelerden muaf tutulduğunu aktardı.

Ayrıca emlak ve çevre temizlik vergilerinden, emekli olan vatandaşların sadece adına bir tane en fazla 200 metrekarelik bir daire olması durumunda kendileri muaftır. Bu kanun aynı şekilde ev kadınları içinde geçerli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)