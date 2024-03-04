Kira gelir beyanında az bilinenleri sıraladık! Ev kadını da emekli de kira gelirinin vergisini verecek Kira gelirini belirleyen beyanname sürecine girildi. Kamuoyunu meşgul eden bu süreçle ilgili az bilinenleri sizin için aktardık. Kira gelirinden istisnalar, masrafların düşülmesi, beyan etmeyenlere uygulanacak cezaları ve doldurulacak formda istenenleri dile getirdik.

Özel Haber

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla, vatandaşları Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu doldurmaya davet ediyor.

Yapılmış olan açıklamada, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla ilgili müdürlüklerin verileri ve TÜİK istatistiklerinden faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adreslerin tespit edildiği bildirildi.

Kira gelirini beyan etmeyen hanenin, 2 milyonun üstünde olduğu söyleniyor.

Mükelleflere her ne kadar çağrı yapılsa da gönüllü olarak bildirime davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilen veya kiracı yoklama yapılan durumlarda ise yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara, ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre; kira ödemelerine ilişkin bildirimler, vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulaması üzerinden Kira Bildirim Formu doldurma aracılığı ile de yapılabiliyor.

Kira beyannameleri 1 Mart-1 Nisan arasında verilecek

Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 Mart-1 Nisan arasında kira beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler, gelir vergisi ödemeyecek.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksitle ödeniyor.

Cezası var

Beyannamenin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca, gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilecek.

Kendi rızası ile beyanda bulunmayanları neler bekliyor?

Vergi dairesince, Vergi Usul Kanununun 30. maddesine istinaden resen tahakkuk işlemleri yürütülebilir. Eksik beyan edenlere de hiç beyan etmeyenlere de cezalar aynı uygulanacak.

Giderler indirim olarak gösterilebilir

Önder Hukuk’tan Av. Begüm Koral'ın verdiği bilgilere göre, kira geliri beyanında bazı giderlerin indirimi de yapılabiliyor.

Götürü gider yönteminde kira gelirinden 21 bin lira istisna düşüldükten sonra yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, faiz ve sigorta ödemeleri hasılattan indirilebilecek ancak bunun için söz konusu giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi gerekecek.

Eğer ödemeler kiracı tarafından yapılıyorsa gider olarak gösterilemez.

Bu yöntemde sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2023 yılı içinde ödediği kira tutarını da gider olarak gösterebilecek.

2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıklamıştı. Bu rakam 2024 yılı boyunca elde edilen kira gelirine uygulanacak.

Ev kadınları da emekliler de vergi verecek

Ev hanımı olmak muafiyet nedeni değil. Emekli olmak muafiyet nedeni değil.

Vergi ödeme noktaları

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile ikametgahının bulunduğu vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler ve hazır forma ulaşabilecekler.

Formda istenen bilgiler

Beyan edilecek formda istenen bilgiler şu şekilde:

– Kiracıya İlişkin Bilgiler

– Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler

– Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

– Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri

– Bildirime İlişkin Açıklamalar

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.