Kira geliri beyannamesinde süre daralıyor

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Kira geliri beyannamesinin verilme süresi 2 Nisan'da bitiyor.

Beyanı verilen gelirin vergisi iki taksitte ödenecek.

Beyannameler, dijital vergi dairesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet adresi üzerinden doldurululuyor.

SINIRI AŞANLAR VERGİ ÖDEYECEK

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef.

İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

USULSÜZLÜK CEZASI

Belirlenen sürede işlem yapmayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

ALDIĞI GAYRİMENKULU 5 YIL İÇİNDE SATANLAR

Uzmanlar, gayrimenkullerin (ev+iş yeri+arsa) 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olabileceği konusunda ev sahiplerini uyarıyor.

Bu konuda da değer artışı kazancının, 2024 takvim yılı için 87 bin lirası ve 2025 takvim yılı için istisna tutarının 120 bin lirası gelir vergisinden istisna.

ÖDEME NOKTALARI

Ödemeler, PTT ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.

2 NİSAN BEYANNAMENİN SON GÜNÜ

Bu sene için 31 Mart-1 Nisan tarihlerinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, birinci taksitin, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar, ödenmesi gerekiyor.

Gelir Vergisi Beyannameleri ise 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verilebilir.