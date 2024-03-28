Kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi için son gün uzatıldı 2023 yılına ait kira geliri beyannamesi için verilen süre yakında doluyor. Başvuruların 1 Nisan'da son bulması beklenirken, süre 5 Nisan Cuma gününe dek uzatıldı. Gelir beyanı işlemleri, mükellefler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet kanalları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AA

Gelir İdaresi Başkanlı'nın (GİB) internet sitesinden, kira gelir beyannamelerinin verilmesine dair sürenin uzatıldığına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

5 Nisan'a uzatıldı

Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)