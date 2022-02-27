- Haberler
- Emlak Haberleri
- Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler
Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 11:29
Mülk sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını güvenceye alarak büyük bir önem taşıyor.
Kiracının konutta yaşadığı sürece ileriki süreçte yaşanacak sorunları ya da talepleri kontrol altına alan sözleşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor.
Sözleşmede her iki tarafın da uyması gereken maddeler yer bulunuyor. Taraflardan birinin sözleşmeye uymadığı takdirde diğerinin hukuki yollara başvurma hakkı doğuyor.
İşte kira sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gereken unsurlar;
1) Eksiksiz kimlik bilgileri
Sözleşmede ev sahibi ve kiracı için yer alması gereken en önemli bilgiler: Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası. Ayrıca, kiracıların emin olması gereken bir diğer konu ise kira sözleşmesini imzalayacak kişinin gerçekten evin sahibi olup olmadığı. Bu kapsamda tapu kayıtları incelenebilir.
2) Kira tutarı
Kiralık ev için anlaşılan kira fiyatı sözleşmede hem yazıyla hem de rakamla yer almalı.
3) İletişim bilgilerinin doğruluğu
Kira sözleşmesinde adres bilgisi bölümünde, kiralanacak konutun adresinin doğru yazıldığı kontrol edilmeli. Ev sahibinin veya varsa kefilin iletişim adreslerinin de sözleşmede bulunması önem arz ediyor.
4) Kira detayları
İlerleyen dönemlerde herhangi bir anlaşmazlık yaşamamak adına kiranın hangi tarihlerde, hangi hesaba yatırılacağı mutlaka kira kontratı maddeleri arasında yer almalı. Aynı zamanda kira artış dönemleri ve artış oranı da açıkça belirtilmeli.
5) Depozito maddesi
Miktarı, neden verildiği ve hangi şartlarda depozito bedelinin geri alınacağı maddelerde açık ve net olarak yer almalı.
6) Tadilatlar
Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiği ve kiracının mal sahibinin yazılı izni olmadan tadilat yapamayacağı da yazılmalı.
7) Geçerlilik süresi
Kira sözleşmesinin süresi ve yenileme dönemine ait bilgilere yer verilmeli. Öte yandan ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz.
8) Fikir ayrılıkları
Mal sahibi ve kiracı arasında bir anlaşmazlık yaşanması durumunda hangi mahkemelerin ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı da sözleşmeye dahil edilmeli.
9) Kiracıların dikkatine
Kiralanan konutun önceki kiracıdan kalan aidat, su, elektrik, doğalgaz gibi borçlarının bulunması halinde, bu borçların yeni kiracıya ait olmadığı hakkında madde eklenmeli.
10) İmza
Taraflar sözleşmenin her sayfasını birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı.