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    Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler

    Taraflar arasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için imzalanan kira sözleşmesiyle birlikte ev sahibi ve kiracının hakları yasal olarak güvence altına alınır.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 11:29
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    Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler

    Mülk sahipleri ve kiracılar arasında imzalanan kira sözleşmesi, tarafların haklarını güvenceye alarak büyük bir önem taşıyor.

    Kiracının konutta yaşadığı sürece ileriki süreçte yaşanacak sorunları ya da talepleri kontrol altına alan sözleşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor.

    Sözleşmede her iki tarafın da uyması gereken maddeler yer bulunuyor. Taraflardan birinin sözleşmeye uymadığı takdirde diğerinin hukuki yollara başvurma hakkı doğuyor.

    İşte kira sözleşmesi imzalarken dikkat edilmesi gereken unsurlar;

    1) Eksiksiz kimlik bilgileri

    Sözleşmede ev sahibi ve kiracı için yer alması gereken en önemli bilgiler: Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası. Ayrıca, kiracıların emin olması gereken bir diğer konu ise kira sözleşmesini imzalayacak kişinin gerçekten evin sahibi olup olmadığı. Bu kapsamda tapu kayıtları incelenebilir.

    2) Kira tutarı

    Kiralık ev için anlaşılan kira fiyatı sözleşmede hem yazıyla hem de rakamla yer almalı.

    Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler #1

    3) İletişim bilgilerinin doğruluğu

    Kira sözleşmesinde adres bilgisi bölümünde, kiralanacak konutun adresinin doğru yazıldığı kontrol edilmeli. Ev sahibinin veya varsa kefilin iletişim adreslerinin de sözleşmede bulunması önem arz ediyor.

    4) Kira detayları

    İlerleyen dönemlerde herhangi bir anlaşmazlık yaşamamak adına kiranın hangi tarihlerde, hangi hesaba yatırılacağı mutlaka kira kontratı maddeleri arasında yer almalı. Aynı zamanda kira artış dönemleri ve artış oranı da açıkça belirtilmeli.

    5) Depozito maddesi

    Miktarı, neden verildiği ve hangi şartlarda depozito bedelinin geri alınacağı maddelerde açık ve net olarak yer almalı.

    6) Tadilatlar

    Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiği ve kiracının mal sahibinin yazılı izni olmadan tadilat yapamayacağı da yazılmalı.

    Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler #2

    7) Geçerlilik süresi

    Kira sözleşmesinin süresi ve yenileme dönemine ait bilgilere yer verilmeli. Öte yandan ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz.

    8) Fikir ayrılıkları

    Mal sahibi ve kiracı arasında bir anlaşmazlık yaşanması durumunda hangi mahkemelerin ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağı da sözleşmeye dahil edilmeli.

    9) Kiracıların dikkatine

    Kiralanan konutun önceki kiracıdan kalan aidat, su, elektrik, doğalgaz gibi borçlarının bulunması halinde, bu borçların yeni kiracıya ait olmadığı hakkında madde eklenmeli.

    10) İmza

    Taraflar sözleşmenin her sayfasını birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı.

    Kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler #3


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