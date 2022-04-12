Konut almak isteyenlerin ilk tercihi 2'nci el oluyor

TÜİK'in şubat ayı istatistiklerine göre ilk el konut satış sayısı 28 bin 897 olarak gerçekleşirken, 2. el konut satışlarında ise 8 bin 690 gayrimenkul el değiştirdi.

Ev almak isteyenlerin karşısında iki seçenek var. Birinci el ya da ikinci el emlak almak.

Tabii ki herkes birinci eli tercih etmek istese de inşaat maliyetlerinin artması sonucu üretilememesi, fiyatlarının ikinci ele nazaran daha fazla olması insanları ikinci el konuta yöneltiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; şubat ayı verilerinde birinci el konutlara göre ikinci el konut satışları yükselişini rakamlarla ortaya çıkardı.

İlk el konut satış sayısı 28 bin 897 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,6 oldu.

İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 68 bin 690 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,4 oldu.

İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.