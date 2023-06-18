Konut Fiyat Endeksi nisan ayında yüzde 4,7 arttı Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Konut fiyat artışı ve artış hızı ön önemli gündemlerimiz arasında yer alıyor.

Bu aşamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Konut Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda yüzde 121,3 arttı

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 121,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 53 oldu.

Üç büyük il içinde fiyatlar en fazla Ankara'da arttı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,2, 6,2 ve 5,0'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de 123'e yükseldi.