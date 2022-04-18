Konut fiyat endeksi nisan ayında yüzde 13,5 arttı

TCMB tarafından açıklanan Şubat ayı konut fiyat endeksi aylık yüzde 13,5 ve yıllık yüzde 96.4 arttı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı konut fiyat endeksini açıkladı.

2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.

Konut Fiyat Endeksi, 317,6 oldu

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış gösterdi.

En çok artış İstanbul'da gerçekleşti

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri birönceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında arttı.