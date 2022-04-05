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Konut kiralarında aylık artış yavaşladı
Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na yansıyan mevsimsel etkilerden arındırılmul verilerde, konut kiralarının artışının yavaşladığı yer aldı.
- AA
- 05.04.2022 - 16:13
- Güncelleme : 05.04.2022 - 16:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınladı.
Yayınlanan raporda, konut kiralarına yönelik değerlendirme de yer aldı.
Hizmetlerin alt gruplarında fiyat artışlarının genele yayıldığı gözlemlenen raporda, kirada aylık artışların yavaşladığı belirtildi.
MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILDI
Kirada aylık artış yavaşlaması olduğu değerlendirilen raporda, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle inceleme yapıldı.