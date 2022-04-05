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    Konut kiralarında aylık artış yavaşladı

    Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na yansıyan mevsimsel etkilerden arındırılmul verilerde, konut kiralarının artışının yavaşladığı yer aldı.
    • AA
    • 05.04.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:41
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    Konut kiralarında aylık artış yavaşladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınladı.

    Yayınlanan raporda, konut kiralarına yönelik değerlendirme de yer aldı.

    Hizmetlerin alt gruplarında fiyat artışlarının genele yayıldığı gözlemlenen raporda, kirada aylık artışların yavaşladığı belirtildi.

    MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILDI

    Kirada aylık artış yavaşlaması olduğu değerlendirilen raporda, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle inceleme yapıldı.

    Konut kiralarında aylık artış yavaşladı #1


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