Konut kredisi ile ev satın almayı düşünenlere geri ödeme tablosu

Haber Merkezi

TÜİK verilerine göre kasım ayında konut satışlarında yüzde 63,6 artış yaşayarak 153 bin 14 adede ulaştı.

Gayrimenkul sektöründekiler de konut satışlarındaki artışın 2025'te de devam edeceği görüşünde.

İstatistiklere bakıldığında ipotekli konut satışlarında da yükseliş göze çarpıyor.

TCMB'nin son yayınladığı verilere göre de konut fiyatlarındaki artış hız kesti, reel olarak da düşüşe geçti.

Biz de ev alma hesabı yapanlara 500 bin lira, 1 milyon lira ya da 2 milyon lira kredi kullanılırsa ne kadar geri ödeneceğini hesapladık.

KONUT KREDİSİ KULLANIMI ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481,42 milyar TL’den 499,85 milyar TL’ye yükseldi.

Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18,43 milyar TL arttı.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANI: YÜZDE 2,89

Bankaların sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde.

500 BİN LİRA KONUT KREDİSİ İÇİN

120 AY VADEDE:

Aylık taksit: 14 bin 939 lira

Toplam geri ödeme: 1 milyon 809 bin 832 lira

1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİ İÇİN

120 AY VADEDE:

Aylık taksit: 29 bin 878 lira

Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin lira

60 AY VADEDE:

Aylık taksit: 35 bin 285 lira

Toplam geri ödeme 2 milyon 136 bin 762 lira

2 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİ İÇİN

120 AY VADEDE:

Aylık taksit: 59 bin 757 lira

Toplam geri ödeme: 7 milyon 195 bin 470 lira



