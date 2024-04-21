Konut siteleri artık bahçelerinde elektrikli araç şarj üniteleri için yer açıyor Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaşam alanlarında tasarımlar da değişiyor. Konut sitelerindeki elektrikli araç şarj üniteleri "fiyat avantajı ve konfor" sağladığı için yayılıyor.

AA

Türkiye'de elektrikli araç kullanıcı sayısı artıyor.

Altyapısı gelişen şarj ünitelerinin konut sitelerinde kurulması, sürücülere uygun fiyatlarla konforlu şarj imkanı sunduğu için tercih edilmeye başlandı.

Elektrikli araç ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için çalışmalar devam ederken söz konusu çevre dostu ve yenilikçi sistemin oluşturulması için önemli adımlar atılıyor.

Mevcut durumda şarj üniteleri, akaryakıt istasyonları içinde, sitelerde, hastanelerde ve alışveriş merkezi gibi halka açık alanlarda kullanıcılara hizmet veriyor.

"5'te 4 çoğunluk" sağlama şartı

Ancak bu yenilik için site genel kurulunda "5'te 4 çoğunluk" sağlama şartı kurulumu zorlaştıran bir unsur olarak ortaya çıkıyor.

İzin süreci yaklaşık 1 ay

Sitelerde, konut idaresi tarafından başvurusu yapılan şarj üniteleri için izin süreci yaklaşık 1 ay sürüyor.

Kurulumu firmalar tarafından yapılan şarj üniteleri için site yönetimi herhangi bir ücret ödemiyor. Söz konusu yatırımın firmaları maliyeti 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kullanıcılar seçtikleri şarj firmalarına ait mobil uygulama üzerinden şarj ünitesi randevusu alma, şarj işlemi, kullanılan elektriğin bedelini ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)