Konutlarda enerji tasarrufu maliyetleri kısıyor Konutlarda doğru enerji verimliliği sayesinde enerjiden yüzde 20 tasarruf sağlanması mümkün. Uzmanlar, konutlarda ve binalarda enerji verimliliği ve uygulamalarını aktardı.

AA

Enerji tasarrufu, karbon ayak izini azaltıyor. Evde yapılacak tasarruf, iklim değişikliğini önlemede bir etken görevi görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de bir ailenin yıllık ortalama enerji tüketimi yaklaşık 5 bin kilovatsaat.

Bunun yüzde 40 ila 60'ı ısıtma, yüzde 5 ila 15'i soğutma, yüzde 10 ila 15'i sıcak su, yüzde 20 ila 30'u elektrikli cihazlar ve aydınlatma, yüzde 5 ila 15'i de yemek pişirme, çamaşır yıkama, elektronik cihazlar ve diğer günlük aktiviteler için harcanıyor.

Enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş, bina yalıtımının en önemli tasarruf yöntemlerinden biri olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

Eğer evimizde yalıtım yoksa doğalgaz faturasının yüzde 50'sinin israf oluyor. İkincisi, elektrik kullanımında da aynı şekilde yüzde 25-30'lara varan israflarımız var. Eğer biz bunu yönetirsek; aydınlatmayı, beyaz eşyadaki elektrik tüketimini, su tüketimimizi ve ısıtma soğutma tüketimimizi eğer doğru planlarsak bu, bizim toplam enerji maliyetlerimizde minimum yüzde 20 azalma demek.

"Sadece cebimizi değil dünyayı da koruyabiliriz"

Sadece cebimizi değil, dünyayı da koruyabiliriz. Dünyayı koruduğumuz zaman da bu kadar enerjiyi engellemeniz karbon ayak izinizi azaltır, iklimi korur.

Evlerde enerji verimliliğini artıracak öneriler

Çamaşır kurutma makinesinin ve buzdolabının konutlarda en çok enerji tüketen cihazlar olduğunu bildiren Karataş, bilgisayar, televizyon, modem ve uydu alıcı gibi elektronik cihazların da enerji tüketiminde yüksek bir paya sahip olduğunu aktardı.

Altuğ Karataş, konutlarda enerji verimliliğini artıracak uygulamalarla ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

20 yıllık bir buzdolabı yılda 700 kilovat harcarken A plus sınıfı bir buzdolabı 300 kilovatlık bir elektrikle aynı işi yapabilir. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi yüksek doluluk oranında ama ekonomik programda kullanırsak 55 santigrat derecede, 70 santigrat derece ısıtmaya göre yüzde 40 elektrik tasarrufu sağlayabilir. Yine elektronik aletler için de aynı şey geçerli. Televizyonlarımızdan modem alıcılarımıza ve uydu alıcılarımıza kadar bunları aslında dörtlü, beşli bir prizle, düğmeli sistemlerle kapattığımız zaman ömrü boyunca tükettiği elektriğin yüzde 4'ü kadar tasarruf sağlayabiliriz.

"Tasarruflu duş başlığı kullanılmalı"

Beyaz eşyaların elektrik tüketimlerinin kontrolü için portatif, elektrik tüketimini ölçen cihazlar kullanılmasının farkındalığı artıracağına değinen Karataş, suyu verimli kullanmak için de musluklardan akan su tüketimini azaltan perlatör ve tasarruflu duş başlığı kullanılmasını önerdi.

"Peteklerin arkasına yalıtım malzemesi koyulsun"

Konutlarda peteklerin arkasına yalıtım malzemesi koyarak ve pencere kenarlarında sünger şeritler kullanarak doğalgaz faturalarının yüzde 10-15'lere kadar azaltılabileceğini vurgulayan Karataş, özellikle merkezi sistemle ısınan evlerde sistemi düşük sıcaklıkta ve sürekli çalıştırmanın verimi ve karlılığı artıracak bir yöntem olduğunun altını çizdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)