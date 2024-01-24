Listeyi okuyunca inanamayacaksınız... Bakın yabancılar hangi ilden konut alıyor!

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 azalarak 2 bin 64 oldu.
Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 oldu.
Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 796 konut satışı ile İstanbul aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'u sırasıyla 609 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Mersin izledi.
Yabancıların Türkiye'de ilgi gösterdiği iller
Yabancıların Türkiye'de konut almak için ilgi gösterdiği diğer iller ve konut satışları ise şöyle:
Toplam / 2.064
İstanbul / 796
Antalya / 609
Mersin / 230
Kocaeli / 52
Bursa / 51
Ankara / 44
Yalova / 41
Muğla / 34
Edirne / 31
İzmir / 31
Diğer iller / 145Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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