Listeyi okuyunca inanamayacaksınız... Bakın yabancılar hangi ilden konut alıyor! Türkiye'de konut satışları düşerken, yabancıların ilgisi de giderek azalıyor. 2023'ün Aralık ayında konut satışlarına bakıldığında bu düşüşe rağmen en fazla talep edilen illerin listesini yayınladık.

AA

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 azalarak 2 bin 64 oldu.

Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 oldu.

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 796 konut satışı ile İstanbul aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'u sırasıyla 609 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancıların Türkiye'de ilgi gösterdiği iller

Yabancıların Türkiye'de konut almak için ilgi gösterdiği diğer iller ve konut satışları ise şöyle:

Toplam / 2.064

İstanbul / 796

Antalya / 609

Mersin / 230

Kocaeli / 52

Bursa / 51

Ankara / 44

Yalova / 41

Muğla / 34

Edirne / 31

İzmir / 31

Diğer iller / 145

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)