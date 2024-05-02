İHA
Batman merkezde bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'nda teneffüste yediği simit soluk borusuna kaçan bir öğrenci nefessiz kaldı.
Bu sırada koridorda bulunan öğretmen Levent Döndü, öğrencisinin boğazını sıktığını ve nefessiz kalarak kıvrandığını fark etti.
Döndü, Heimlich manevrası ile öğrencisine müdahale etti.
Öğrenci, öğretmeninin müdahalesi ile yeniden nefes almaya başladı.
Yaşananlar kamerada
Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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