Gaziantep'te kazada yaralanan sürücü otomobiline ağladı Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücünün aracının yanına oturarak gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.

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İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesi Birecik kara yolunda iki otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından her iki araç da savrulurken ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracının yanına oturup gözyaşı döktü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı sürücünün hastaneye götürülmeden önce aracının yanına oturarak gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)