Mart ayı konut fiyat endeksi açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ait konut fiyat endeksi paylaşıldı.

Buna göre, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında yükseldi ve reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı.

Bu veriler konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişine işaret etti.

AYLIK YÜZDE 2 ARTIŞ

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2025 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK YÜZDE 32,3 YÜKSELİŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’İN KONUT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.