Ödüllü restorasyon! Safranbolu'da 400 yıllık evini gözü gibi korudu Safranbolu'da aslına uygun olarak restorasyon yaptırarak evini koruyan Ramazan Arslan'a "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" verildi.

AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" de sahibini buldu.

Safranbolu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen Ramazan Arslan'a ait 3 katlı eve "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü" plaketini çakıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, burada yaptığı konuşmada, evleri korumanın ve restore etmenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Bu evleri restore etmek ve korumak çok zor"

Bu evleri restore etme ve korumanın çok zor olduğunu belirten Köse, şu açıklamada bulundu:

Korumak için ciddi bütçe gerekiyor. Restore etmek için de yine aynı şekilde. Bunu desteksiz sade bir vatandaşın yapması çok zor. O nedenle ben bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Safranbolu'daki evlere daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum.

Atalardan kalan evler gelecek nesilleri aktarılıyor

Köse, evlerin restore edilmesinde ve korumasında emeği geçen herkesin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bu eserler, evler bizlere atalarımızdan kalmış, bizim görevimiz de onları bir sonraki nesillere aynı şekilde aktarmak." diye konuştu.