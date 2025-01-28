Planlı imar yönetmeliğine yönelik istisna süresi uzatıldı

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Planlı alanlar imar yönetmeliğinde bazı yapı gruplarının inşa işlemlerinde, bu yönetmelikle getirilen bazı zorunluluklara yönelik istisna süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik, daha önce; konut amaçlı binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için yapı tasarımına ilişkin zorunluluk, bazı yapıların inşasında müelliflik ve projelendirilmesini üstlenen mimarların mesleki tecrübelerine ilişkin sınırlama ile bu yapıların mimari özelliklerine ilişkin düzenleme ve mimari estetik komisyonlarına ilişkin sınırlamaların, kapsam dahilindeki yapıların inşa işleri için 2024 yılı sonuna kadar uygulanmamayı kapsıyor.

İSTİSNANIN KAPLADIĞI ALAN

Söz konusu istisna, yapı ruhsatı başvurusunda bulunulmuş olan yapılar, riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım işlerine yönelik ihale kararı veya ihale tarihi alınmış olan yapıları kapsıyor.